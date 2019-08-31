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برلمان

يتضمن تغيير نظام الامتحانات.. البرلمان يناقش قانون الثانوية العامة الجديد في هذا الموعد

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:37 م
قانون الثانوية الجديد
قانون الثانوية الجديد
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر بشدة بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في قانون الثانوية العامة لتعديله، مشيرةً الى أن سبب تأخر القانون عدم وجود تصور من الحكومة حوله.

وقالت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "قانون الثانونية العامة ـ رغم الحاجة الملحة لتعديله بسبب المنظومة التعليمية الجديدة ـ، إلا أنه هناك مشكلة تتعلق ببعض المواد التي قد تحول دون تعديل القانون".

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن أهم مشكلة بقانون الثانوية العامة تغيير المادة المتعلقة بنظام الامتحانات وإجرائها على مدار سنة واحدة أم على بالنظام التراكمي الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية الجديدة.

وأشارت النائبة ماجدة نصر إلى أن هناك صعوبة حاليًا في تطبيق النظام التراكمي لامتحانات الثانوية العامة، وقرار جعل الصف الثاني الثانوي كسنة نقل أكبر دليل على ذلك، معللة ذلك بعدم جاهزية المنظومة لتطبيق الامتحانات التراكمية.

وطالبت النائب بإرجاء نظام الامتحانات التراكمية لحين التدرج في المنظومة الجديدة واختبار نجاحها بكامل عناصرها.

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