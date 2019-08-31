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هنفرح بيكي امتى .. برنامج رضوى الشربيني يجيب عن السؤال .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:34 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
عمرو ممدوح
عرضت رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة» سؤال إحدى المشاهدات، والذي جاء فيه "نفسي ارتبط واتجوز واكون أسرة، ازاي اجاوب على الناس وقرايبي على سؤال هنفرح بيكي امتى؟".

وأجاب الدكتور محمد الغندور، المحاضر في الوعي السلوكي، على السؤال قائلا: "لازم تسالي نفسك عايزة تتجوزي ليه، فالهدف اننا نجيب ذرية تخدم الانسانية وتخدم المجتمع، وإعمار الأرض، وبعد كده هييجي الزوج".

وأوضح المحاضر في الوعي السلوكي، أن الزواج من أجل فكرة التخلص من ضغط الأهل والأصدقاء، فذلك شئ خاطئ، قائلا: "ركزي في نيتك في الجواز بهدف خدمة المجتمع والانسانية، ونفضي لاي كلام وضغط عليكي".

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