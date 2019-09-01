ورشة عمل أهداف التنمية المستدامة ورؤية الشباب بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الاسكندرية ورشة عمل: أهداف التنمية المستدامة ورؤية الشباب في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر 2019 بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية تهدف الورشة إلى التعريف ورفع وعي الشباب بأهداف التنمية المستدامة العالمية وإبراز الدور المهم للشباب في تحقيقها ومناقشة رؤى الشباب المختلفة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف.



تأتي هذه الورشة ضمن الانشطة الموجه لبناء قدرات الشباب التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية وهي برامج تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال بالتنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية الموجه للشباب المصري والإفريقي، وتعزيز النقاش، ورفع الوعي العام في مجال التنمية المستدامة وهي برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل الموجه لطلاب المدارس (13— 18عامًا) منذ عام 2002 يوم السبت من كل اسبوع وبرنامج رابطة شباب الصفوة الموجه لطلاب الجامعة أيام الأحد من كل أسبوع منذ عام 2006 وبرنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة الموجه إلي الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية من خلال اللقاءات الاسبوعية يوم السبت من كل اسبوع منذ عام 2011.