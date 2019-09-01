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محافظات

محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:42 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
كلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مسئولى مديرية الإسكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمراجعة جميع العقارات والعمارات السكنية والمبانى الواقعة بطول طريق السادات وحتى مطلع الخزان لإلزامها بدهان واجهاتها باللون الموحد.

وشدد محافظ أسوان على عدم توصيل أى مرافق عامة لأى عقار سكنى لا يلتزم بهذا اللون، وذلك تمهيدًا لتعميمه فى جميع أرجاء المدينة لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات، خاصة أنه تم عمل نموذج استرشادى لألوان الدهانات المطلوبة أثناء تجديد دهان مبنى ديوان عام المحافظة.

وخلال جولته بمتحف النيل، أعطى المحافظ توجيهاته لمديرة المتحف المهندسة إيرين فايز بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى للمسرح المكشوف بمتحف النيل وفقًا للبرنامج الزمنى لتجهيزه على أكمل وجه وافتتاحه أمام الجمهور فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نسبة التنفيذ به وصلت إلى 70%، حيث يقام المسرح على مساحة 5 آلاف م2 بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 5 ملايين جنيه ليسع نحو 2500 متفرج، على أن يعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية، والتى تشمل إنشاء باركنج وإنهاء أعمال الكهرباء واللاندسكيب واللمسات الجمالية المطلوبة.
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يكلف بدهان واجهات العقارات السكنية بلون موحد.. فيديو وصور

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