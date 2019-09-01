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قوات الأمم المتحدة تدخل على خط التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونفيل" أنها تجري اتصالات مع اللبنانيين والإسرائيليين في محاولة لمنع أي تصعيد بين الجانبين، بحسب شبكة "قدس".

وكان حزب الله قد أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وأعلن حزب الله قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.

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