إسرائيل تطلق 100 قذيفة على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في لبنان.



وأطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 3 صواريخ مضادة للدروع دون وقوع إصابات أو قتلى.



وتابع أن حزب الله نفذ الهجوم والقوات الإسرائيلية ردت بنيران المدفعية وطائرات هليكوبتر.



وأصدر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامره إلى وزرائه بعدم إجراء أى مقابلات مع الإعلام حول التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على حدود لبنان، حسبما ذكرت التقارير الإعلامية الإسرائيلية.



وجاءت أوامر نتنياهو بعد وقت قليل من حديث الوزير الليكودي يوآف جالانت وزير الهجرة والاستيعاب إلى إذاعة الجيش حيث قال إنه لا يعلم عن سقوط قتلى بعد قصف حزب الله لآلية إسرائيلية.



قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعه مع رئيس هندوراس وتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب التصعيد عند حدود لبنان.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.



وذكر الجيش في بيان اليوم الأحد أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".



وأضاف البيان "الجيش الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".

