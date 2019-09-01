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على حسب استهلاكك .. تعرف على شرط الحذف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:00 م
الحذف من البطاقات
الحذف من البطاقات التموينية
محمد الصاحى
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذف الفئات غير المستحقة للدعم من المنظومة التموينية، بعد انتهاء المرحلة الرابعة من فحص تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة دعم البطاقات التموينية.

وتأتي عملية تطبيق حذف الفئات غير المستحقة للدعم التمويني، بعد فحص التظلمات، واستثناء من لا تنطبق عليهم شروط الحذف من البطاقات التموينية وفقا لمحددات الاستبعاد التي أعلنتها وزراة التموين.

ومن بين محددات الحذف من البطاقات التموينية والتي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحذف من منظومة الدعم التمويني بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، فإنه في حال وصول استهلاك الكهرباء لأكثر من 1000 كيلووات في الشهر فإنه سيتم الحذف من البطاقات التموينية.

ووفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء في شرائح الاستهلاك فإن استهلاك أكثر من 1000 كيلووات يعد مرحلة أكبر من الشرائح الخمس الأولى، وهي المرحلة التي يتم حساب سعر الكيلووات الواحد بـ 1.35 قرشا، فإنه في حال استهلاك 1001 كيلووات يصل سعر فاتورة الكهرباء 1351 جنيها وفي تلك الحالة يتم الحذف تلقائيا.

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