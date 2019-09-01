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فن

رغم التوتر على الحدود مع إسرائيل.. كارول سماحة تعلن موعد حفلها في لبنان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:52 م
كارول سماحة
كارول سماحة
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن موعد حفلها الجديد فى لبنان رغم التوتر على الحدود مع اسرائيل.

وقالت كارول : "نلتقي بحفلة استثنائية في جنوب لبنان في #مهرجانبكاسين، انا والفنان الصديق #ميشالفاضل، يوم ١٤ سبتمبر".

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من خلال تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن موعد عرض فيلمها بالصدفة فى صالات السينما بدءا من 26 سبتمبر.

ويعد فيلم بالصدفة من بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.


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