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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس يعلن تفاصيل بروتوكول التعاون بين اللجنة الأولمبية وجلوبال ميديكال

ادريس
ادريس
ياسمين تيسير

وقع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بروتوكول تعاون طبي مع مستشفى جلوبال ميديكال سيتي. ويتضمن  البروتوكول عمل دورات تدريبية لأطباء المنتخبات وتقديم الخدمات للاعبين والعاملين والموظفين باللجنة، وذلك في إطار حرص ورؤية اللجنة الأولمبية على توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للاعبين الأولمبيين والعاملين باللجنة الاولمبية، وحفاظًا على سلامتهم، وضمان علاجهم  بتخفيضات ومميزات جيدة   وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على مستواهم الفني واستعداداتهم للمنافسات والتحديات القادمة .

شهد توقيع البروتوكول المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس أحمد حمادة المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهم : اللواء حازم حسني امين عام اللجنة واللواء محمد محمود والكابتن طارق السعيد عضوا اللجنة ود.حسين السمري المدير التنفيذى ود.حسن كمال رئيس اللجنة الطبية وهيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية المسوق الحصري للجنة الاولمبيه وراعية اللاعبين والابطال، وعدد من مسئولى مستشفى جلوبال ميديكال وهم : د.رانيا ممدوح رئيس القطاع الطبي ود.نسرين رضا مدير تطوير الأعمال ود.ايمان قنصوه مديرة الجودة وسمر الابحر مديرة المشروعات. 

وتعتبر هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، لضمان جاهزية الرياضيين بدنيًا وصحيًا، وتوفير بيئة رياضية آمنة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الرياضية.

ويأتي البروتوكول ضمن التعميم الصادر من جانب وزارة الشباب والرياضة لتطبيق الأكواد الطبية الواردة باللائحة الطبية الصادرة عن الوزارة.

وقال المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، إنه سعيد بتوقيع البروتوكول مع جلوبال ميديكال سيتي، والفائدة الطبية التي ستعود على الرياضيين الأولمبيين. مشيرا إلى أن البروتوكول ينقسم إلى جزءين، الاول خاص بالرعاية الطبية في جميع التخصصات للاعبين الأولمبيين وموظفي اللجنة الاولمبية. أما  الجزء الثاني فهو خاص بالتخفيضات الكبيرة جدا للاعبين الرياضيين الأولمبيين.

وتابع إدريس أنه ستتم إقامة دورات تدريبية بالمستشفى للأطباء والمدربين والإداريين لمواكبة التطورات الخاصة بالإنقاذ الطبي، وسيكون ذلك بتكلفة مالية ضئيلة جدا وذلك لتطبيق الكود الطبي الخاص بوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه قال المهندس احمد حمادة المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي،  إنه سعيد بتوقيع بروتوكول طبي مع اللجنة الأولمبية المصرية، فالصحة والرياضة أمر مهم جدا لمواصلة الرياضيين وتحقيق البطولات.

ياسر ادريس اللجنه الاوليمبية صدي البلد

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