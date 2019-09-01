انتشال التميمي: اعتماد مهرجان الجونة على نظم معلومات حديثة قلل من الخطأ

أكد انتشال التميمى مدير مهرجان الجونة السينمائى أن ما تم تحقيقه خلال دورتان من عمر المهرجان يعد إنجازا حقيقيا، وقال "لقد حققنا طفرات على مستوى التنظيم، ونجحنا في خلق التناغم بين كل أقسام المهرجان، من موارد البشرية، وإدارة قواعد البيانات والفعاليات، عن طريق نظام رقمي، يقلل من نسب الخطأ البشري، وينظم المعلومات بشكل ممتاز".



وأضاف انتشال التميمى: يتوسع المهرجان هذا العام بشكل جيد، ونعمل على إطالق عدة مبادرات مؤثرة من شأنها دعم مشهد صناعة الأفلام في مصر والوطن العربي. على سبيل المثال، نجحنا في إنشاء شراكة مع "فيلم إندبندنت"، وعدد آخر من المؤسسات والشركات السينمائية، كما دعونا عددا من المنظمات المرموقة لحضور الدورة الثالثة، من أجل خلق فرص للتعاون مستقبًل.



وتابع انتشال التميمى : على مستوى اختيار الأفلام ، قام فريق البرمجة بمجهود عظيم هذا العام، لخلق برنامج لا يقل عن الدورتين السابقتين. ويتم عرض 80 ً فيلما من أحدث إنتاجات السينما، الروائية والوثائقية الطويلة، والقصيرة أيضا.



مهرجان الجونة السينمائي، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.



كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي وعرض مجموعة من أحدث الأفلام من جميع أنحاء العالم.