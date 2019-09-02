فك النحس .. 5 أهداف حقيقية لم تسكن شباك الاتحاد .. ولاعبو الزمالك لم تستلم

تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد "الإسماعيلية" في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائي المسابقة المحلية وينتظر الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجت.





وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الغد من نفس الدور بين بيراميدز وبتروجت لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية .





وتعجبت كافة جماهير القلعة البيضاء من ضياع العديد من الفرص التي كادت ان تسكن الشباك ولكن لم يحالفهم الحظ ، حيث استطاع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من ضياع العديد من الفرص التي كادت أن تسكن الشباك وتنهي المباراة دون اللجوء الى الوقت الاضافي.





وأهدر يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم من هدفين محققين في الشوط الأول من المباراة بكل سهولة حيث تلقي أوباما عرضية متقنة من حمدي النقاز ليسددها بقوة لتصطدم بالعارضة وتعود له مرة أخري و يسددها فوق العارضة فى الدقيقة 15.





وعاد يوسف أوباما وتلقى تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لتمر بجوار القائم.





وأهدر أيضا محمود عبدالرازق "شيكابالا" هدفا حقيقيا حيث تلقى كرة طويلة من محمود علاء فيسددها على الفور لتمر بجوار المقص الأيسر لحارس الاتحاد عماد السيد.





وتلقي ايضا محمود عبد الرازق بينية رائعة من عبد الله جمعة في الجهة اليمنى وتمكن شيكابالا من تسديدها ولكن تألق عماد السيد في التصدي لها.





وتمكن أيضا محمود عبد الرازق " شيكابالا "، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمني ولكن تصدي لها عماد السيد لتعود الي مصطفي محمد الذي حاول تسديد الكرة من جديد لتصدم في الدفاع وتتحول الى ركنية.



