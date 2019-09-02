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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. تعثر لـ ريال مدريد و برشلونة وأتليتكو مدريد في الصدارة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
صدى البلد
أحمد هاني
هرب فريق أتليتكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني في ثالث الجولات بطولة "الليجا"، التي انتهت اليوم بأربعة مباريات، وكان أبرزها تعادل ريال مدريد المثير مع فياريال .

وشهدت هذه الجولة تعثر برشلونة مع مضيفه أوساسونا بنتيجة هدفين لمثلهما، ليحتل المركز الثامن من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط بعد خسارة وفوز وتعادل.

كما شهدت فوز أتليتكو مدريد أمام ضيفه إيبار بثلاثة أهداف لهدفين، ليحتل فريق الأتليتي صدارة الدوري بالعلامة الكاملة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة كالتالي..

ترتيب الدوري الإسباني.. تعثر لـ ريال مدريد و برشلونة وأتليتكو مدريد في الصدارة

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