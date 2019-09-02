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حوادث

تعدى على والدتهما بالضرب.. عامل يقتل شقيقه في الخصوص (تفاصيل)

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
إبراهيم الهوارى
مزّق عامل جسد شقيقه بالسلاح الأبيض سكين فأرداه قتيلا فى بسبب قيام المجني عليه بالتعدي على والدته بالضرب، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتلقى مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول " محمد ع ط " 23 سنة عامل ومصاب بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المتوفي المدعوه صباح م خ 57 سنة ربة منزل قررت بأن نجلها المتوفي دائم التعدي عليها بالضرب فقامت بإخبار شقيقها المدعو محمد م خ " 54 سنة عامل بمقهى مسجل شقي خطر والذي حضر لمسكنها وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها شقيقها بالتعدي على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.

ونظرًا للملاحقات الأمنية للمتهم فقد توصلت جهود فريق البحث إلى تواجد المتهم بناحية قسم أول الإسماعيلية – أمن الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف المتهم تنسيقًا وقطاع الأمن العام وأمن الإسماعيلية تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب بعدة أكمنة أعدت لذلك وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادة ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين"، وتولت النيابة التحقيق.

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