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رياضة

طه إسماعيل يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:36 م
طه اسماعيل
طه اسماعيل
ياسمين تيسير
أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أن الأهلى صنع العديد من المدربين العالميين وساهم فى رفع اسمهم كثيرا.

وقال خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا لتقديم السويسرى رينيه فايلر إن الأهلى استفاد كثيرا من المدربين ولكنه أفاد أكثر المدربين.

ووجه إسماعيل رسالة إلى جماهير الأهلى بالاتحاد خاصة أن عامل نجاح الأهلى على مدار التاريخ هو توحد الجماهير.

وطالب إسماعيل الجماهير بالتكاتف مع مجلس الإدارة ومساندة الجهاز الفنى.

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة قد أعلنت عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد مع رينيه فايلر بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.

وجاء اختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .. وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها . لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين. 

ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.

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