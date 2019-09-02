ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:11 م
العروسين - نقيب محمد
العروسين - نقيب محمد ودكتورة آية
احتفل نقيب شرطة محمود محمد حرحش بقرانه على الدكتورة آية، نجلة اللواء وجدي الجرواني، وذلك في حفل بهيج ضم أهل العروسين ونخبة من رجال وسيدات المجتمع وأصدقاء العروسين، وذلك في فندق طيبة روز بالتجمع الخامس.

حضر الحفل اللواء أيمن نعيم اللواء ايمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وأسرته، ‎واللواء محمد الفخرانى محافظ الغربية السابق
‎اللواء طارق نصر محافظ المنيا السابق، اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور مصطفى زمزم مدير الحملة الرئاسية لمرضى العيون.

‎ومن نجوم الفن والرياضة حضر المطرب محمد ثروت، والكابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق و مدرب حراس مرمي منتخب مصر.

وشرف الحفل بالحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن وأعضاء بمجلس النواب من مختلف محافظات الجمهورية ، وعدد من أعضاء الهيئة القضائية و على رأسهم المستشار غريب عزت مدير المكتب الفني لوزير العدل

أحيا الحفل مجموعة من نجوم الفن والطرب، وسط بهجة وتفاعل الحاضرين ومشاركة العروسين الفقرات الاحتفالية.
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور
رجال السياسة ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف محمد حرحش و آية الجرواني .. صور

ترشيحاتنا

بقميص شفاف.. درة زروق تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير ساحرة على البحر

شاهد..إعصار دوريان يضرب جزر البهاما

الإفتاء: الميت يباهي الأموات بصدقة ابنه ودعائه له

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تأثير إلغاء الدولار الجمركي على الأسعار

ينتمى لأسرة مخابراتية ووالده مكث 5 سنوات فى مصر .. بعد رحيله المفاجئ ما لا تعرفه عن السفير الروسي فى القاهرة

عنصرية وتطرف ورفض للآخر.. إعلامية تهاجم أجواء الساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة ماجد المصرى بعيد ميلادها

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط