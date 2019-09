بـ قميص مكشوف الصدر.. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

View this post on Instagram

Yesterday at the Red Carpet of Steven Soderbergh’s #TheLaundromat @thelaundromatmovie at the 76th Venice International Film Festival. Wearing: @etro Styled by: @yasmineeissa Diamonds: @michaelorojewellery MUA/Hair : @armanibeauty Watch: @iwcwatchesarabia @iwcwatches @labiennale #Venezia76 #LaBiennale #BiennaleCinema2019 #LaBiennalediVenezia #Venezia #VeniceFilmFestival #etrocelebs #etroinvenice #Venice #HendSabry #HendSabri #actress #هند_صبري