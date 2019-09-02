بـ قميص مكشوف الصدر.. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

نشرت التونسية هند صبرى، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائى.وتألقت الفنانة هند صبرى، بارتدائها قميص باللون البينك المخطط، المكشوف الصدر، وبنطلون اسود ذات رجل واسعة وهو ما تماشي مع إطلالتها البسيطة والمثيرة ، وجعلها انيقة، واستكملت إطلالتها بترك شعرها القصير .وارتدت هند صبرى حذاء أسود كعب عالي، فيما أكملت الفنانة التونسية إطلالتها بأقراط متوسطة الحجم و بعض المجوهرات البسيطة.