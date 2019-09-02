تعليق نارى من مرتضى منصور على رفض دعوى هانى العتال: اللي معاه ربنا ميخافش

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم قبول الدعوى المقامة من نائبه هانى العتال، ضد وزير الشباب والرياضة، بصفته ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس نادي الزمالك، لوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية، لرفعها من غير ذي صفة.



وقال مرتضى منصور لـ "صدى البلد": "اللى معاه ربنا مايخفش ..القضاء العادل قال كلمته .. ورد على محاولات هدم استقرار الزمالك بقوة"، مشيرًا إلى أنه انتصر في جميع القضايا لأن الحق معه، على حد قوله.



وشدد مرتضى منصور على أن الانتخابات التكميلية سليمة 100% بقوة القانون وإرادة الجمعية العمومية، وباعتماد اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.



وتضمنت عريضة الدعوى التي حملت رقم58949 لسنة 73 قضائية ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.



وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك دعا الجمعية العمومية لانتخاب أمين صندوق و3 أعضاء لمجلس الإدارة في الانتخابات التكميلية على مقاعد مجلس الإدارة وفقا للائحة الجديدة التي اعتمدتها الجمعية العمومية للنادى وأقرتها اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.



وتقدم للانتخابات التكميلية على منصب الصندوق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، خلفا للدكتور حازم ياسين، الذي توفاه الله بعد صراع مع المرضى ولعضوية المجلس الثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح، والذين فازوا بالتزكية.