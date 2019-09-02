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محافظ قنا يكرم أبناء شهيد القوات المسلحة .. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:02 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا
يوسف رجب
كرم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أبناء شهيد القوات المسلحة الرائد محمود جمال عبد الفتاح منتصر ابن قرية المحروسة مركز قنا والذي استشهد أثناء مداهمة لأحد الأوكار الإرهابية في رفح بشمال سيناء، بحضور الدكتور جمال عبد الفتاح منتصر والد الشهيد، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

تسلم الدكتور جمال عبدالفتاح والد الشهيد، شهادات تقدير مقدمة من محافظ قنا لأبناء الشهيد الثلاثة عرفانا بالجميل وتقديرًا لجهود والدهم.

وقال الهجان إن رجال القوات المسلحة والشرطة يسطرون أسمائهم بحروف من نور في كل عمل وطني يقومون به، كما وجه الشكر والتحية لأرواح الشهداء، وأن الشهيد مثالا يحتذى به في الوطنية والفداء.

وأشاد الهجان، بدور رجال القوات المسلحة وبطولاتهم التي سوف تخلد في التاريخ نظرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات لمواجهة الإرهاب والدفاع عن وطننا الغالي مصر، معربًا عن خالص تعازيه.
محافظ قنا يكرم أبناء شهيد القوات المسلحة .. صور
محافظ قنا يكرم أبناء شهيد القوات المسلحة .. صور
محافظ قنا يكرم أبناء شهيد القوات المسلحة .. صور

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