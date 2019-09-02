انتظام صرف معاشات سبتمبر في يومها الثاني على التوالي

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر في يومها الثانى على التوالي، حيث استعرضت الوزارة تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين الثانى من سبتمبر مليونا و60 الف حركة صرف بقيمة اجمالية مليار و 496 مليون جنيه.



سجلت ماكينات الصراف الالي 656 الف حالة بقيمة 778 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 404 الاف حالة صرف قامت بصرف 718 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.



ومن المقرر ان يتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر و تبلغ قيمتها الاجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف ، كما سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف .