محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع القيادات التعليمية والأمنية والصحية والتموين والكهرباء والإسعاف لمُتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي٢٠٢٥م، والمُقرر انطلاقها يوم الأحد ١٥ يونيو الجاري وتستمر حتى ١٠ يوليو المُقبل، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومُنظمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.



وخلال الاجتماع شدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لضمان جاهزية اللجان والنظافة العامة وتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات مع الالتزام بتوقيتات دخول الطلبة للِجان وتسليم أوراق الامتحانات للطُلاب في المواعيد المحددة.

وأكد المحافظ على توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان.

كما تم توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع الصحة والأمن والإسعاف والكهرباء والتموين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات في سهولة وأمان.

وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة لاستقبال المُشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدًا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات.

ووجه بالتنسيق المُستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف التعليم بكافة أنحاء المحافظة لمُتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

ومن الجدير بالذكر ان عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام بلغ 54267 طالبا وطالبة على 125 لجنة.