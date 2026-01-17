الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2026، تساءل الكثير من السيدات عن شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية لهذا العام بعد الإعلان الرسمي.

موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

وبدأ التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 يوم 4 يناير الماضي، مع العلم بأن التقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لوزارة التضامن.

شروط مسابقة الام المثالية 2026

كشفت التضامن عن شروط مسابقة الأم المثالية 2026 للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالآتي:

ـ الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

ـ أن يكون لها قصة عطاء متفردة.

ـ أن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

ـ ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر وأسوان.

شروط التقديم علي مسابقة الأم المثالية بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة

بالنسبة لشروط التقديم على مسابقة الأم المثالية بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، وهي كالآتي:

- فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين.

ـ الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، او العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي .

ـ المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

ـ أن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.