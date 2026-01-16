الشرقية.. فتح التقديم لمسابقة الأم المثالية والأب المثالي لعام 2026

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدء التقديم لمسابقة «الأم المثالية والأب المثالي» لعام ٢٠٢٦ للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري للمرأة في المجتمع، باعتبارها مكونًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تواصل تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار المحافظ إلى أن إطلاق فخامة الرئيس عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية جاء تقديرًا لدورها الوطني والإنساني، مؤكدًا أن تجربة مصر في ملف تمكين المرأة أصبحت نموذجًا يُحتذى به ونالت إشادات دولية واسعة.

كما أكد محافظ الشرقية أهمية الدور المحوري للأب في قيادة الأسرة وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات والآباء أصحاب قصص الكفاح والعطاء، وذلك في إطار الاحتفال بـ "عيد الأسرة" لتعظيم دور الأسرة العاملة ودعم استقرارها.

وأشارت غادة زاهر رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إلى أنه تم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من ١٥ يناير الجاري ولمدة ١٥ يومًا، موضحة أن المسابقة تُنظم على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام السابع على التوالي،و على الراغبين في التقدم تقديم قصة كفاح موثقة والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالجهة التابعين لها.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص تفاصيل وشروط المسابقة لاختيار (٨) من المتقدمين وفقاً للمعايير والشروط التالية :-

الأم المثالية (الحالة الطبيعية)

الأم القدوة (لم تنجب أطفالًا وأحسنت رعاية أسرتها).

الأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها في ظل غياب العائل).

الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم التحديات).

الأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته ودمجه بالمجتمع).

الأم لأحد الموظفين أو الموظفات المتميزين (بشرط وجود قصة نجاح مؤثرة).

الأب المثالي (من لديه بنتان أو أكثر ولم يُرزق بذكور، ورضي بالبنات وأحسن تربيتهن).

وأشار إلي أن شروط التقديم للمسابقة:

أن يكون المرشح أو المرشحة من العاملين بديوان عام المحافظة أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

ألا يقل السن عن ٤٥ عامًا.

ألا يزيد عدد الأبناء عن (٤) أبناء.

أن يكون للمرشح أو المرشحة قصة عطاء وكفاح واضحة.

حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ.

وبخصوص المستندات المطلوبة:

إقرار قانوني بعدم وجود صلة قرابة مع أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم.

تقديم قصة كفاح مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة توضح ظروف الحالة.

إقرار بالحالة الاجتماعية مختوم ومعتمد من جهة العمل.

بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل.

عدد (٢) صورة شخصية حديثة.

عدد (٢) صورة بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر في صفحة واحدة).

صور شهادات ميلاد الأبناء.

صورة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج (إن وجدت).

شهادة طبية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

صور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء.

صورة شهادة التأهيل للأم أو الإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت).

التأكيد على تدوين رقم هاتف صحيح ضمن المستندات.