قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. فتح التقديم لمسابقة الأم المثالية والأب المثالي لعام 2026

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدء التقديم لمسابقة «الأم المثالية والأب المثالي» لعام ٢٠٢٦ للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري للمرأة في المجتمع، باعتبارها مكونًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تواصل تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار المحافظ إلى أن إطلاق فخامة الرئيس عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية جاء تقديرًا لدورها الوطني والإنساني، مؤكدًا أن تجربة مصر في ملف تمكين المرأة أصبحت نموذجًا يُحتذى به ونالت إشادات دولية واسعة.

 كما أكد محافظ الشرقية أهمية الدور المحوري للأب في قيادة الأسرة وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات والآباء أصحاب قصص الكفاح والعطاء، وذلك في إطار الاحتفال بـ "عيد الأسرة" لتعظيم دور الأسرة العاملة ودعم استقرارها.

وأشارت غادة زاهر رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إلى أنه تم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من ١٥ يناير الجاري ولمدة ١٥ يومًا، موضحة أن المسابقة تُنظم على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام السابع على التوالي،و على الراغبين في التقدم تقديم قصة كفاح موثقة والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالجهة التابعين لها.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص تفاصيل وشروط المسابقة لاختيار (٨) من المتقدمين وفقاً للمعايير والشروط التالية :-

الأم المثالية (الحالة الطبيعية)

 الأم القدوة (لم تنجب أطفالًا وأحسنت رعاية أسرتها).

 الأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها في ظل غياب العائل).

 الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم التحديات).

 الأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته ودمجه بالمجتمع).

 الأم لأحد الموظفين أو الموظفات المتميزين (بشرط وجود قصة نجاح مؤثرة).

 الأب المثالي (من لديه بنتان أو أكثر ولم يُرزق بذكور، ورضي بالبنات وأحسن تربيتهن).

وأشار إلي أن شروط التقديم للمسابقة:

 أن يكون المرشح أو المرشحة من العاملين بديوان عام المحافظة أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

 ألا يقل السن عن ٤٥ عامًا.

 ألا يزيد عدد الأبناء عن (٤) أبناء.

 أن يكون للمرشح أو المرشحة قصة عطاء وكفاح واضحة.

 حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ.

وبخصوص المستندات المطلوبة:

 إقرار قانوني بعدم وجود صلة قرابة مع أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم.

 تقديم قصة كفاح مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة توضح ظروف الحالة.

 إقرار بالحالة الاجتماعية مختوم ومعتمد من جهة العمل.

 بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل.

 عدد (٢) صورة شخصية حديثة.

 عدد (٢) صورة بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر في صفحة واحدة).

 صور شهادات ميلاد الأبناء.

 صورة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج (إن وجدت).

 شهادة طبية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

 صور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء.

 صورة شهادة التأهيل للأم أو الإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت).

 التأكيد على تدوين رقم هاتف صحيح ضمن المستندات.

الشرقية محافظ الشرقية الأم المثالية بديوان عام المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

غزة

رتيبة النتشة: لجنة إدارة غزة فرصة فلسطينية لمرحلة جديدة تتجاوز الإغاثة

غزة

النتشة: لجنة التكنوقراط فرصة فلسطينية لمرحلة جديدة تتجاوز الإغاثة فقط

العراق

انطلاق معرض بغداد الدولي مطلع فبراير بمشاركة أكثر من 2000 شركة

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد