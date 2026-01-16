محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بقبول التبرع لقطعة أرض لتوسعة مدرسة طحلة بردين الإبتدائية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦، بشأن قبول التبرع المقدم من المواطن حمدي عامر محمد بقطعة أرض مساحتها ٢٠ سهمًا و١١ قيراطًا، والواقعة بحوض الفلاحة بناحية طحلة بردين التابعة للوحدة المحلية ببردين بمركز الزقازيق لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك عقب موافقة كافة الجهات المعنية لتوسعة مدرسة طحلة بردين الإبتدائية في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

أكد محافظ الشرقية أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس يمثل أولوية قصوى، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على إستمرار دعم المحافظة لكافة مشروعات التعليم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشاد المحافظ بالدور الوطني والمجتمعي للمواطنين الداعمين لمنظومة التعليم، مثمنًا هذا النموذج الإيجابي من المشاركة المجتمعية، وموجهًا بسرعة استكمال إجراءات نقل الملكية واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية للبدء في أعمال التوسعة، بما يحقق الصالح العام لأهالي قرية طحلة بردين ومركز الزقازيق.