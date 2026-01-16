قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية.. الديوان الملكي السعودي يعلن دخول خادم الحرمين المستشفي
حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال
بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا
سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي
إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026
الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
محافظات

محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بقبول التبرع لقطعة أرض لتوسعة مدرسة طحلة بردين الإبتدائية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦، بشأن قبول التبرع المقدم من المواطن حمدي عامر محمد بقطعة أرض مساحتها ٢٠ سهمًا و١١ قيراطًا، والواقعة بحوض الفلاحة بناحية طحلة بردين التابعة للوحدة المحلية ببردين بمركز الزقازيق  لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك عقب موافقة كافة الجهات المعنية لتوسعة مدرسة طحلة بردين الإبتدائية في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

أكد محافظ الشرقية أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس يمثل أولوية قصوى، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على إستمرار دعم المحافظة لكافة مشروعات التعليم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشاد المحافظ  بالدور الوطني والمجتمعي للمواطنين الداعمين لمنظومة التعليم، مثمنًا هذا النموذج الإيجابي من المشاركة المجتمعية، وموجهًا بسرعة استكمال إجراءات نقل الملكية واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية للبدء في أعمال التوسعة، بما يحقق الصالح العام لأهالي قرية طحلة بردين ومركز الزقازيق.

