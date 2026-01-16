مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ 64 مليون جنيه في حملات مكبرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق الحكم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد - شروع فى قتل - سرقة بالإكراه – اتجار بالمخدرات - سلاح نارى بدون ترخيص – بلطجة وفرض سيطرة") بنطاق محافظة "الشرقية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو، هيدرو ، 4000 قرص مخدر – 15 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (64) مليون جنيه.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .









