محافظات

فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 بأسيوط.. تعرف على الشروط

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من الأحد الموافق 4 يناير 2026، وحتى الخميس 22 يناير الجاري، وذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية.

 قصص العطاء المتفردة

وأكد محافظ أسيوط أن المسابقة تعد إحدى صور التقدير التي تحرص الدولة على تقديمها للأم المصرية، عرفانًا بدورها المحوري في بناء الأسرة وتربية الأجيال، مشيرًا إلى أن معايير الاختيار هذا العام تركز على قصص العطاء المتفردة، والقدرة على مواجهة التحديات، وغرس قيم التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية في نفوس الأبناء.

وأوضح المحافظ أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أن الفئات المكرمة تشمل الأم المثالية على مستوى المحافظات بعدد 27 أمًا طبيعية، إلى جانب 3 أمهات بديلات قمن برعاية أبناء كريمي النسب، و3 أمهات مثاليات لأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تفضيل النماذج التي حقق أبناؤها تميزًا في المجالات الرياضية أو العلمية أو الفنية، فضلًا عن تكريم أم لشهيد من القوات المسلحة وأم لشهيد من الشرطة.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن شروط التقدم تتضمن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء – مع استثناء المحافظات الحدودية – وأن يكون للأم قصة كفاح حقيقية انعكست على نجاح أبنائها علميًا أو مجتمعيًا، مع إعطاء أولوية للأم العاملة، والأرملة، والمطلقة، وحالات مرض الزوج، وتشجيع الأبناء على العمل الحر والمشاركة التطوعية.

أماكن التقدم للمسابقة 

وأشار المحافظ إلى أن التقديم يتم من خلال جميع الوحدات والإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة، وكذلك ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بشركة فريال بجوار مدرسة التربية الفكرية، موضحًا أن ذلك يأتي تحت إشراف حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وبمتابعة مباشرة من الشيماء عبد المعطي وكيلة المديرية، لضمان تيسير الإجراءات وحسن استقبال الطلبات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مؤكدًا أنه لن ينظر في أي طلب غير مكتمل، داعيًا الأمهات المستوفيات للشروط إلى التقدم خلال المدة المحددة، تقديرًا لدورهن العظيم ورسالة العطاء التي يمثلنها في المجتمع.

