مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم، الأحد، الدكتور فايد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الشرعية والفكرية ذات الاهتمام المشترك.

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي

وأكَّد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء حرص دار الإفتاء المصرية، على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإسلامية الفاعلة في أوروبا بما يسهم في دعم جهود ترسيخ المنهج الوسطي الرشيد وتعزيز الحضور العلمي المنضبط للخطاب الديني في المجتمعات الغربية، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء لتقديم خبراتها العلمية والتدريبية في مجالات الإفتاء والتأهيل الشرعي وبناء القدرات.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تضطلع بدَور محوري في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني الرشيد من خلال منظومة علمية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسهم في رفع كفاءة المفتين والباحثين الشرعيين والتعامل المنهجي مع القضايا المستجدة.

من جانبه، أعرب الدكتور فايد سعيد، عن تقديره للدَّور العلمي والمؤسسي الذي تنهض به دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن تجربة دار الإفتاء المصرية تمثل أنموذجًا رائدًا في العمل الإفتائي المنضبط، ومُبديًا تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع دار الإفتاء والاستفادة من خبراتها في دعم العمل الشرعي داخل المجتمعات الأوروبية بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش الإيجابي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توسيع شراكاتها الدولية وتأكيد دورها الريادي في خدمة قضايا الإفتاء وتعزيز الاستقرار الفكري في مختلف المجتمعات.