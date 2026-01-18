قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل المغرب لمواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا
تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟
وزير الصحة السوداني: ليس لدينا أزمة غذاء.. والعمليات الحربية تسببت في سوء التغذية
مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي
"مصفاة الذهب المصرية".. خطوة استراتيجية لتعظيم عوائد "المعدن الأصفر" محلياً
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي

أحمد سعيد

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم، الأحد، الدكتور فايد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الشرعية والفكرية ذات الاهتمام المشترك.

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي

وأكَّد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء حرص دار الإفتاء المصرية، على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإسلامية الفاعلة في أوروبا بما يسهم في دعم جهود ترسيخ المنهج الوسطي الرشيد وتعزيز الحضور العلمي المنضبط للخطاب الديني في المجتمعات الغربية، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء لتقديم خبراتها العلمية والتدريبية في مجالات الإفتاء والتأهيل الشرعي وبناء القدرات.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تضطلع بدَور محوري في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني الرشيد من خلال منظومة علمية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتسهم في رفع كفاءة المفتين والباحثين الشرعيين والتعامل المنهجي مع القضايا المستجدة.

من جانبه، أعرب الدكتور فايد سعيد، عن تقديره للدَّور العلمي والمؤسسي الذي تنهض به دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن تجربة دار الإفتاء المصرية تمثل أنموذجًا رائدًا في العمل الإفتائي المنضبط، ومُبديًا تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع دار الإفتاء والاستفادة من خبراتها في دعم العمل الشرعي داخل المجتمعات الأوروبية بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش الإيجابي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توسيع شراكاتها الدولية وتأكيد دورها الريادي في خدمة قضايا الإفتاء وتعزيز الاستقرار الفكري في مختلف المجتمعات.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء مفتي الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي دار الإفتاء

