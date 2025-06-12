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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخبار القليوبية: إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم وإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية 
أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر- إسكندرية الزراعى بقليوب.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى أمام مدينة قليوب، مما أدى إلى تكدس مروري بالطريق ووجود عدد من المصابين.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا أمام قرية ميت حلفا بمدينة قليوب بالطريق الزراعى اتجاه شبرا الخيمة.
كل طالب هياخد حقه.. وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 
أعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تسير وفق المعايير الدقيقة، والشفافية المطبقة في تصحيح أوراق الإجابات.
وشدد وكيل وزارة التبية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط الوزارية، والتعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، قائلا في رسالته للطلاب وأولياء الأمور: «كل طالب هياخذ حقه".
جاء ذلك خلال تفقد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجنة النظام والمراقبة الإعدادية العامة من داخل مدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بنات، كما تفقد أعمال التصحيح بمدرسة ابن خلدون الابتدائية.
كان بيزور جده .. انتشال جثة طفل غرق في الرياح التوفيقي بطوخ 
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه غرقا بقرية العمار مركز طوخ في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفي بنها التعليمي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بغرق طفل نزل للاستحمام بالرياح التوفيقى بقرية العمار مركز طوخ .
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق طفل يدعي "عبدالخالق ا ا" بالصف الرابع الابتدائي كان يقضي اجازة العيد ويزور جده نزل للإستحمام في المياه وغرق منذ يومين وتم انتشال الجثة اليوم عند قرية كفر مويس بنها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم.
محافظ القليوبية يفتتح مخبزاً نصف آليا لخدمة قاطني الإسكان الاجتماعي بالخانكة 
افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، المخبز النصف آلي الجديد بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة بطاقة 7250 رغيف خبز يومياً لخدمة 1450 مواطن من القاطنين بتلك المنطقة.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما قاطني مشروعات الإسكان الاجتماعي، لضمان حصولهم على الخبز المدعم بسهولة ويسر وبجودة عالية، ويهدف المخبز الجديد إلى خدمة أهالي العمارات السكنية بالمنطقة، مما يخفف عنهم عناء الانتقال لمسافات طويلة للحصول على احتياجاتهم اليومية من الخبز. 

القليوبية بنها محافظة القليوبية

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