إصابة شخص بطلق ناري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي في القليوبية

أصيب شخص بطلق ناري بالفخذ الأيمن بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قبل مول العابد، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى بنها التعليمي، لشخص مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجار كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من ناحية أخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه غرقا بقرية العمار مركز طوخ في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفي بنها التعليمي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بغرق طفل نزل للاستحمام بالرياح التوفيقى بقرية العمار مركز طوخ .