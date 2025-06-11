حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات في شبرا الخيمة بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وذلك في إطار التصدى لظاهره الاشغالات وتكثيف الحملات لدحر جميع انواع المخالفات والتعديات على مدار اليوم وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات.



وقال المهندس محمد البسيونى رئيس حي شرق ان الحملة استهدفت رفع الاشغالات والتعديات ومعوقات الطريق واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه واجلاء الباعه الجائلين الموجوده بشارع ترعه الشابورى الجديد والتى تخالف قوانين الاشغال العام وتم رفع الاشغالات والتعديات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على استمرار الحملات للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط واعاده الوجه الحضارى للشوارع والميادين لعدم عوده العشوائيات مره أخرى.