إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر- إسكندرية الزراعى بقليوب.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى أمام مدينة قليوب، مما أدى إلى تكدس مروري بالطريق ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا أمام قرية ميت حلفا بمدينة قليوب بالطريق الزراعى اتجاه شبرا الخيمة.



وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق للقضاء على التكدس المروري وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.