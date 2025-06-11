كل طالب هياخد حقه.. وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تسير وفق المعايير الدقيقة، والشفافية المطبقة في تصحيح أوراق الإجابات.



وشدد وكيل وزارة التبية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط الوزارية، والتعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، قائلا في رسالته للطلاب وأولياء الأمور: «كل طالب هياخذ حقه".

جاء ذلك خلال تفقد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجنة النظام والمراقبة الإعدادية العامة من داخل مدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بنات، كما تفقد أعمال التصحيح بمدرسة ابن خلدون الابتدائية.

ووجه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات، والعمل على تذليل العقبات لتمكينهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه في جو من الهدوء والاستقرار، مشددًا على تحري الدقة في عملية التصحيح، والمراجعة حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة والشفافية.

وشدد " عبده " على مراعاة الدقة، والتأني في تقدير الدرجات، وفق النماذج المقررة، والموضوعة من قبل الموجهين، واضعي الامتحانات، وكذلك التدقيق في أوراق الإجابة، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، وكذلك رصد الدرجات، ومراجعة وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب.