كان بيزور جده .. انتشال جثة طفل غرق في الرياح التوفيقي بطوخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه غرقا بقرية العمار مركز طوخ في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفي بنها التعليمي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بغرق طفل نزل للاستحمام بالرياح التوفيقى بقرية العمار مركز طوخ .



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق طفل يدعي "عبدالخالق ا ا" بالصف الرابع الابتدائي كان يقضي اجازة العيد ويزور جده نزل للإستحمام في المياه وغرق منذ يومين وتم انتشال الجثة اليوم عند قرية كفر مويس بنها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.