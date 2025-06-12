محافظ القليوبية يوفر كرسيًا كهربائيًا لمواطن من ذوي الهمم

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لطلب أحد المواطنين الذي يعاني من عجز في القدمين وجاءت هذه الاستجابة بعد انتهاء اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ بانتظام لحل مشاكل المواطنين، حيث تم توفير كرسي كهربائي للمواطن.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على دعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حياتهم اليومية وذلك بحضور الدكتوره ايمان ريان نائب محافظ القليوبيه.



وقال محافظ القليوبية أن هذا الدعم يهدف إلى تمكين المواطن من الحركة والتنقل بشكل اسهل وابسط ، مما سيسهم في تعزيز قدرته على المشاركة في الأنشطة المختلفة دون عوائق حيث اكد المحافظ التزام المحافظة بتقديم الدعم اللازم لمواطنيها الأكثر احتياجًا وتلبية متطلباتهم الأساسية.