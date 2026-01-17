قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

خالد يوسف

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم، نظيره منتخب نيجيريا، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، لتحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية، بعد تعرض منتخب مصر للهزيمة في نصف النهائي أمام السنغال بهدف دون رد، بينما خسر نيجيريا على يد المغرب، بركلات الترجيح.

مباراة صعبة للفراعنة

يراهن الجهاز الفني لمنتخب مصر على روح اللاعبين، وقدرتهم على تقديم أداء قوي أمام نيجيريا، من أجل إنهاء البطولة بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

ويأمل منتخب مصر في الحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه من أجل تعويض عدم تمكنه من التأهل للمباراة النهائية في البطولة، وتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يلعب خلالها منتخب مصر لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في أمم أفريقيا والأولى منذ ما يقرب من 42 عاما.

غياب خماسي الفراعنة يغير خطة العميد

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إصابة أحمد فتوح ظهير إيسر "الفراعنة" بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السنغال، وبالتالي غيابه رسميا عن مباراة نسور نيجيريا اليوم.

كما يغيب ياسر إبراهيم بسبب شعوره بآلام أسفل الظهر، ما يترتب عليه غيابه عن مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يغيب مروان عطية وصلاح محسن عن المباراة بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الى جانب غياب حسام عبد المجيد، بعد حصوله على إنذارين في مشواره بالبطولة.

واستقر حسام حسن المدير الفني، على تغيير طريقة اللعب في مواجهة نيجيريا، والعودة للاعتماد على رباعي في خط الدفاع بدلًا من خماسي كما حدث في اللقاءات الماضية.

وجاء قرار حسام حسن بسبب كثرة الإصابات والإيقافات في صفوف منتخب مصر، مما أبعد العديد من اللاعبين عن مواجهة نيجيريا، كما يرغب في الاعتماد على لاعبين أصحاب نزعة هجومية لزيارة شباك نيجيريا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء مباراة مصر ونيجيريا، في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتحديدًا في لقاء تحديد المركز الثالث، في السادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، الخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية حقوق البث الحصري لمنافسات كأس أمم أفريقيا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل مباراة مصر ونيجيريا بشكل مباشر عبر باقة القنوات المخصصة للبطولة.

ـ beIN SPORTS MAX 1

ـ beIN SPORTS MAX 2

طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة مصر ونيجيريا، المقررة لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويقود اللقاء حكم الساحة المغربي جلال جيد، ويعاونه كل من مواطنيه زكريا برينسي كمساعد أول، ومصطفى أكركاد كمساعد ثانٍ، بينما يتولى التونسي خليل حساني مهمة الحكم الثالث، ويشغل الكيني بيتر واويرو كاماكو منصب الحكم الرابع.

في حين يتولى الجزائري لحلو بن براهم مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بمساعدة التونسي هيثم قيراط كـAVAR أول، والمغربي حمزة الفارق كـAVAR ثانٍ.

الجزائرية الأرضية تنقل لقاء الفراعنة والنسور

أعلنت الصفحة الرسمية للقناة الجزائرية الأرضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن نقل اللقاء المرتقب بين مصر ونيجيريا، حيث جاء في بيانها: "المشهد الختامي لكأس إفريقيا مباشرة وحصريا على التلفزيون الجزائري"، مع وضع صورة مصر ونيجيريا، وموعد اللقاء بتوقيت الجزائر.

القناة الجزائرية الأرضية كانت قد أذاعت مباراة منتخب مصر أمام السنغال، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عبر شاشتها بجودة عالية.

 تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

ـ القمر الصناعي: نايل سات.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ـ معامل الاستقطاب: أفقي.

ـ جودة قناة الجزائرية الأرضية الأولى: إتش دي

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ونيجيريا

يدرس حسام حسن، إراحة عمر مرموش في مواجهة نيجيريا، بعد مشاركته بصفة أساسية في المواجهات الإقصائية، بينما سيتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي بنسبة كبيرة، بحثًا عن تحقيق الانتصار وتحطيم رقم قياسي جديد، ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة في البطولة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير

ـ خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، خالد صبحي.

ـ خط الوسط: زيزو، مهند لاشين، إمام عاشور.

ـ خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

القارة القطبية

خريطة غير مسبوقة.. أسرار مدفونة تحت أضخم غطاء جليدي على كوكب الأرض

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

