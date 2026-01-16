التليفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا

أعلن التلفزيون الجزائري رسميًا نقل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تجمع بين منتخبي مصر ونيجيريا، والمقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار ختام مشوار المنتخبين بالبطولة القارية.

ويأتي قرار التلفزيون الجزائري بنقل المباراة في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير باللقاء، خاصة أنه يجمع بين منتخبين من كبار القارة الإفريقية، ويسعى كل منهما لإنهاء البطولة بمركز شرفي بعد الخروج من الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر القناة الأرضية الجزائرية المفتوحة، ما يتيح متابعتها لقطاع واسع من الجماهير في شمال إفريقيا والعالم العربي.

تردد القناة الجزائرية الناقلة للمباراة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

شفرة بيس : 1100001100000000

اسم القناة: Programme National HD

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق الفوز وحصد المركز الثالث، لإنهاء مشاركته في البطولة بشكل إيجابي، بينما يدخل المنتخب النيجيري اللقاء بهدف مصالحة جماهيره بعد الإخفاق في بلوغ النهائي.