أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 17 - 1 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا 2025، ولقاء مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ـ حرس الحدود X الاتحاد السكندري ـ الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

ـ مودرن سبورت X الجونة ـ الساعة 8 مساء

ـ زد X كهرباء الإسماعيلية ـ الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2

ـ الإسماعيلي X وادي دجلة ـ الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ـ مصر X نيجيريا ـ الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports Max 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي ـ الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ تشيلسي X برينتفورد ـ الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ ليدز يونايتد X فولهام ـ الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ ليفربول X بيرنلي ـ الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ سندرلاند X كريستال بالاس ـ الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ توتنهام هوتسبير X وست هام ـ الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ نوتنجهام فوريست X آرسنال ـ الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ ريال مدريد X ليفانتي ـ الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ مايوركا X أتلتيك بيلباو ـ الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ـ أوساسونا X ريال أوفييدو ـ الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ ريال بيتيس X فياريال ـ الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ـ الفيحاء X ضمك ـ الساعة 3:35 عصرا على قناة Thmanyah

ـ الخلود X الأهلي ـ الساعة 5:10 مساء على قناة Thmanyah

ـ النصر X الشباب ـ الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ أودينيزي X إنتر ميلان ـ الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ـ نابولي X ساسولو ـ الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ـ كالياري X يوفنتوس ـ الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ـ لانس X أوكسير ـ الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ـ تولوز X نيس ـ الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ أنجييه X مارسيليا ـ الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ـ بوروسيا دورتموند X سانت باولي ـ الساعة 4:30 عصرا

ـ كولن X ماينتس ـ الساعة 4:30 عصرا

ـ هامبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ ـ الساعة 4:30 عصرا

ـ هوفينهايم X باير ليفركوزن ـ الساعة 4:30 عصرا

ـ فولفسبورج X هايدينهايم ـ الساعة 4:30 عصرا

ـ لايبزيج X بايرن ميونخ ـ الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

ـ الريان X الشمال ـ الساعة 4:30 عصرا على قناة AL KASS One

ـ السيلية X قطر ـ الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS One

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

ـ الوصل X الجزيرة ـ الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 1

ـ خورفكان X النصر ـ الساعة 3 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية 2

ـ العين X الوحدة ـ الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1