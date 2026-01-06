قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الشارقة يضرب النصر برباعية في الدوري الإماراتي

الشارقة والنصر
الشارقة والنصر
محمد سمير

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات بتغلبه على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

 وجاءت أهداف الشارقة بواسطة كايو لوكاس «ثنائية»، وعثمان كامارا وسالم سلطان بالخطأ في مرماه، في حين سجل للنصر كيفن أغوديلو ولوكا ميليفوجيفيتش وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 10 نقاط مقابل 18 نقطة للعميد.

ودخل الفريقان المباراة بإيقاع عالٍ وسريع، ونجح النصر في افتتاح التسجيل بهدف مبكر حمل توقيع كيفن أغوديلو في الدقيقة 7، قبل أن يعادل الشارقة سريعاً في الدقيقة 11 من تسديدة لايغور كورنادو حولها المدافع سالم سلطان بالخطأ في مرمى عبدالله التميمي، وبعد 21 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول أجرى مدرب النصر تغييراً اضطرارياً بخروج أغوديلو بداعي الإصابة ودخول الغاني برنار مينساه.

وبنهاية نصف الساعة الأولى، أصبح الشارقة الطرف الأفضل، واستحوذ على الكرة في منطقة النصر بفضل سرعة الثلاثي كورنادو وكايو وكامارا، وهدد مرمى التميمي بأكثر من فرصة أبرزها تسديدة قوية من أقدام كورنادو أنقذها الحارس التميمي بصعوبة من تحت العارضة، وفي الوقت بدل الضائع حصل النصر على ركلة جزاء حولها كابتن الفريق لوكا إلى هدف ثانٍ.

مع بداية الشوط الثاني نزل الشارقة بثقله إلى الهجوم، ولم ينتظر أكثر من ربع ساعة حتى تمكن من إدراك التعادل بواسطة نجمه كايو لوكاس في الدقيقة 60، وواصل الشارقة سيطرته على المباراة وسجل الهدفين الثالث والرابع في أقل من 5 دقائق عن طريق عثمان كامارا وكايو لوكاس، ولم تشهد باقي مجريات المباراة فرصاً تذكر للنصر الذي بدا مستسلماً للخسارة خاصة بعد خروج مهدي قايدي ولوكا.

الشارقة النصر الدوري الإماراتي كايو لوكاس عثمان كامارا

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

