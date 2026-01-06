الشارقة يضرب النصر برباعية في الدوري الإماراتي

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات بتغلبه على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وجاءت أهداف الشارقة بواسطة كايو لوكاس «ثنائية»، وعثمان كامارا وسالم سلطان بالخطأ في مرماه، في حين سجل للنصر كيفن أغوديلو ولوكا ميليفوجيفيتش وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 10 نقاط مقابل 18 نقطة للعميد.

ودخل الفريقان المباراة بإيقاع عالٍ وسريع، ونجح النصر في افتتاح التسجيل بهدف مبكر حمل توقيع كيفن أغوديلو في الدقيقة 7، قبل أن يعادل الشارقة سريعاً في الدقيقة 11 من تسديدة لايغور كورنادو حولها المدافع سالم سلطان بالخطأ في مرمى عبدالله التميمي، وبعد 21 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول أجرى مدرب النصر تغييراً اضطرارياً بخروج أغوديلو بداعي الإصابة ودخول الغاني برنار مينساه.

وبنهاية نصف الساعة الأولى، أصبح الشارقة الطرف الأفضل، واستحوذ على الكرة في منطقة النصر بفضل سرعة الثلاثي كورنادو وكايو وكامارا، وهدد مرمى التميمي بأكثر من فرصة أبرزها تسديدة قوية من أقدام كورنادو أنقذها الحارس التميمي بصعوبة من تحت العارضة، وفي الوقت بدل الضائع حصل النصر على ركلة جزاء حولها كابتن الفريق لوكا إلى هدف ثانٍ.

مع بداية الشوط الثاني نزل الشارقة بثقله إلى الهجوم، ولم ينتظر أكثر من ربع ساعة حتى تمكن من إدراك التعادل بواسطة نجمه كايو لوكاس في الدقيقة 60، وواصل الشارقة سيطرته على المباراة وسجل الهدفين الثالث والرابع في أقل من 5 دقائق عن طريق عثمان كامارا وكايو لوكاس، ولم تشهد باقي مجريات المباراة فرصاً تذكر للنصر الذي بدا مستسلماً للخسارة خاصة بعد خروج مهدي قايدي ولوكا.