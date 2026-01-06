صلاح يحسم صفقة يوفنتوس المقبلة

بات محمد صلاح قائد المنتخب الوطني هو كلمة السر في إمكانية حسم يوفنتوس الإيطالي ضم لاعبه السابق فيديريكو كييزا من ليفربول الإنجليزي.

وقالت تقارير صحفية أن يوفنتوس يسعي لأستعادة كييزا، لاعب ليفربول، بعد 18 شهرا فقط من رحيله .

ويعاني كييزا من أجل حجز مكان أساسي له في الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت خلال الأشهر الـ 18 التي قضاها في ميرسيسايد، ولكن مع وجود فرصة محتملة للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل مع منتخب إيطاليا، فإن تقارير إخبارية كشفت أن إن اللاعب /28 عاما/ يُفكر في خياراته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت التقارير أن يوفنتوس يدرس إمكانية ضم كييزا على سبيل الإعارة، لكن التحديثات اللاحقة أوضحت أن ليفربول مهتم فقط ببيعه نهائيًا في يناير الجاري.

علاوة على ذلك، لا يزال ليفربول ينتظر قرارا نهائيا بشأن مستقبل صلاح القريب، خاصة بعدما دخل قائد المنتخب المصري في خلاف حاد مع سلوت قبل عيد الميلاد (كريسماس)، وترددت أنباء عن احتمال رحيله عن النادي هذا الشهر.

ويتواجد صلاح حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، ومن غير المرجح أن يتخذ أي قرارات مصيرية بشأن مستقبله مع ليفربول قبل عودته لإنجلترا.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه إذا رحل صلاح عن ليفربول هذا الشهر، فإن مغادرة كييزا ستصبح أكثر صعوبة.