رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
صدمة في معسكر الفراعنة قبل ربع نهائي أمم أفريقيا بسبب إصابة هذا اللاعب
رياضة

تعرف على إحصائيات ياسر إبراهيم خلال مباراة بنين بكأس الأمم الإفريقية

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام إحصائيات اللاعب ياسر إبراهيم خلال مباراة بنين بكأس الأمم الإفريقية.

و كتب أمير هشام عبر فيسبوك:​التدخلات : 7
​تصدى لتسديدات : 3
​تشتيت الكرة : 12
​تشتيت بالرأس : 5
​اعتراض اللعب : 1
​استعادة الكرة : 4
​المواجهات الثنائية :
​الالتحامات الأرضية الناجحة: 7 من أصل 8 بنسبة (88%)
​الالتحامات الهوائية الناجحة: 4 من أصل 6 بنسبة (67%)
​الأخطاء المكتسبة : 1
​الأخطاء المرتكبة : 0

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية،  بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ياسر ابراهيم منتخب مصر اداء ياسر ابراهيم ارقام ياسر ابراهيم

