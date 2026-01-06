تعرف على إحصائيات ياسر إبراهيم خلال مباراة بنين بكأس الأمم الإفريقية

كشف الإعلامي أمير هشام إحصائيات اللاعب ياسر إبراهيم خلال مباراة بنين بكأس الأمم الإفريقية.

و كتب أمير هشام عبر فيسبوك:​التدخلات : 7

​تصدى لتسديدات : 3

​تشتيت الكرة : 12

​تشتيت بالرأس : 5

​اعتراض اللعب : 1

​استعادة الكرة : 4

​المواجهات الثنائية :

​الالتحامات الأرضية الناجحة: 7 من أصل 8 بنسبة (88%)

​الالتحامات الهوائية الناجحة: 4 من أصل 6 بنسبة (67%)

​الأخطاء المكتسبة : 1

​الأخطاء المرتكبة : 0

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.