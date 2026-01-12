قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
رياضة

يوفنتوس يكتسح كريمونيزي بخماسية ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
مجدي سلامة

اكتسح فريق يوفنتوس نظيره كريمونيزي، بخماسية نظيفة، في إطار الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ فريق يوفنتوس بضغط قوي إذ سدد جوناثان ديفيد كرة قوية اصطدمت في الدقيقة 6 بالعارضة.

وسجل جليسون بريمر الهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وحصل نيكولا، لاعب كريمونيزي على بطاقة حمراء وهو متواجد على مقاعد البدلاء.

وأضاع كينان يلدز ركلة جزاء لليوفي في الدقيقة 34.

وأحرز كينان يلدز الهدف الثالث في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيليبو تيراكيانو الهدف الرابع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

واختتم وستون مكيني خماسية يوفنتوس في الدقيقة 64.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كامبياسو – كالولو – بريمير – لويد كيلي.

خط الوسط: ميريتي – لوكاتيلي – ماكيني – تورام أوليان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد – يلدز.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.

فيما يحتل فريق كريمونيزي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة

يوفنتوس كريمونيزي الدوري الإيطالي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

خالد الغندور

خالد الغندور: مصر والمغرب في النهائي الأفريقي

يوفنتوس

يوفنتوس يكتسح كريمونيزي بخماسية ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

جرايتشار

الأهلي يكثّف محاولاته لتسويق جراديشار محليا.. وسيراميكا كليوباترا الأقرب

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

