هو بطل واحد .. منشور مثير من خالد الغندور قبل مباراة مصر ونيجيريا

علق الإعلامي خالد الغندور علي الانباء التي ترددت بشأن الغاء المركز الثالث في البطولات .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنا ضد الغاء المركز الثالث عشان لا ترسخ في اذهان البعض انك لا تبقي بطل لا بلاش و دي مش رياضة مافيش غير بطل واحد و الحياة محاولات ساعات تبقي بطل و ساعات تبقي ثاني او ثالث و ساعات تطلع من بدري و هي دي الرياضة و معناها الحقيقي".

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، في ختام مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية،



وكان المنتخب المصري قد تلقى هزيمة بنتيجة 0-1 أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كاس الامم الافريقية



ويلعب منتخب مصر على ملعب محمد الخامس، للمرة الأولى في النسخة الحالية، بعدما خاض 5 مواجهات على ملعب أدرار في أغادير، ثم لقاء واحد في طنجة على ملعب ابن بطوطة.