السيطرة على حريق شب في مخزن للبلاستيك بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مخزن البلاستيك بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة فى القليوبية، إذ اندلعت النيران في مخزن به براميل بلاستيك بسبب ماس كهربائي في المخزن ونجحت الأجهزة الأمنية في الخانكة في السيطرة على ألسنة النيران منها من الوصول للمنازل.



وتلقت مديرية الأمن فى محافظة القليوبية بلاغا من مركز شرطة الخانكة يفيد بوقوع حريق فى قرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية.



وتوجهت سيارات الإطفاء وقوات الأمن من مركز شرطة الخانكة وتبين ان الحريق اندلع فى مخزن براميل البلاستيك عشوائى وغير مرخص وقامت سيارات الإطفاء بالسيطرة على الحريق ومنعت وصول السنة اللهب الى بعض المباني المجاورة ولم تقع أي خسائر بين المواطنين او عمال المخزن.

وتم تحرير المحضر حول الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق ومعرفة إذا كان المخزن مرخص أم لا.