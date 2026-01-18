وزير الصحة السوداني: ليس لدينا أزمة غذاء.. والعمليات الحربية تسببت في سوء التغذية

قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، إن تقارير وزارة الزراعة تشير إلى أن الإنتاج الزراعي عاد إلى معدلات كبيرة خلال العام الثالث من الحرب، بعد أن كانت المناطق مثل الجزيرة وسنار مهددة في العام الأول من اجتياح ميليشيات الدعم السريع.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مسألة الجوع في السودان ليست بسبب نقص الحبوب، سواء الذرة أو الذرة الشامية، بل تعود في أغلبها إلى العمليات الحربية والحصار المفروض على بعض المواطنين في كردفان ودارفور وبعض الولايات الأخرى.

وأشار إلى أن مسوحات غذائية شارك فيها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية أظهرت زيادات في معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في المناطق التي يصعب إيصال الإمدادات الغذائية إليها أو التي تتعرض للحصار، مع تسجيل معدل سوء التغذية لدى الأطفال بنسبة 15%.

ومع ذلك، أكد الوزير أن معدلات سوء التغذية لم تشهد زيادة كبيرة على مستوى جميع الولايات، وأن معظم المزارعين في ولايات الوسط وشمال كردفان والجزيرة بدأوا بالفعل موسم الحصاد.