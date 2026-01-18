الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا

هنأ الرئيس السيسي أخيه الرئيس يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وكتب السيد الرئيس عبر حسابه على موقعه الرسمي في فيسبوك: "أهنئ أخي وصديقي فخامة الرئيس يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، والتي تؤكد ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة، متمنياً لفخامته دوام التوفيق والسداد ولجمهورية أوغندا الشقيقة الرخاء والازدهار".

وأضاف السيد الرئيس: "وأؤكد مجدداً حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين بلدينا لما فيه مصلحة شعبينا وتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية".

