الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي

اكتسح القادسية نظيره الحزم 5-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم فى الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاءت أهداف القادسية فى الدقائق، 56 ، 61 ، 73 ، 81، 95، عن طريق ماتيو ريتيغي ، مصعب الجوير، جوليان كينونيس ، أحمد النخلى هدف مرماه بالخطأ، محمد وهيب أبو الشامات.

وسجل باه الهدف الوحيد لفريق الحزم في الدقيقة 86.

ويقفز القادسية للمربع الذهبي برصيد 33 نقطة ، وتجمد الحزم في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل الحزم ضد القادسية على نحو التالى:

في حراسة المرمي : برونو فاريلا.

خط الدفاع: سعود الراشد - عبدالرحمن الدخيل - سلطان تنكر.

خط الوسط: نواف الحبشى - أحمد النخلى - لورينتيز روسير - باسل السيالي

خط الهجوم : ميغيل كارفالهو - إلياس موكونا - يوسف المزيريب.

دكة البدلاء:

إبراهيم زايد - عبدالعزيز نايف - عبدالله الشنقيطي - أبوبكر ياه - محمد اليامي - عبدالهادي الحراجين - أحمد الشمرانى - فابيو مارتنيز - أمير سعيود.

وجاء تشكيل القادسية على نحو التالى:

فى حراسة المرمي: كاستيلز.

خط الدفاع: أبو الشامات - ناتشو - ألفاريز - الشهرانى.

خط الوسط: فايغل - الجوير - هزازى.

خط الهجوم: بونسو باه - كينونيس - ريتيغى.

