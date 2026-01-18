قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مصفاة الذهب المصرية".. خطوة استراتيجية لتعظيم عوائد "المعدن الأصفر" محلياً
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي

القادسية
القادسية
حسن العمدة

اكتسح القادسية نظيره الحزم 5-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم فى الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاءت أهداف القادسية فى الدقائق، 56 ، 61 ، 73 ، 81، 95، عن طريق ماتيو ريتيغي ، مصعب الجوير، جوليان كينونيس ، أحمد النخلى هدف مرماه بالخطأ، محمد وهيب أبو الشامات.

وسجل باه الهدف الوحيد لفريق الحزم في الدقيقة 86.

ويقفز القادسية للمربع الذهبي برصيد 33 نقطة ، وتجمد الحزم في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل الحزم ضد القادسية على نحو التالى:

في حراسة المرمي : برونو فاريلا.
خط الدفاع: سعود الراشد - عبدالرحمن الدخيل - سلطان تنكر.
خط الوسط: نواف الحبشى - أحمد النخلى - لورينتيز روسير - باسل السيالي
خط الهجوم : ميغيل كارفالهو - إلياس موكونا - يوسف المزيريب.

دكة البدلاء:
إبراهيم زايد - عبدالعزيز نايف - عبدالله الشنقيطي - أبوبكر ياه - محمد اليامي - عبدالهادي الحراجين - أحمد الشمرانى - فابيو مارتنيز - أمير سعيود.

وجاء تشكيل القادسية على نحو التالى:

فى حراسة المرمي: كاستيلز.
خط الدفاع: أبو الشامات - ناتشو - ألفاريز - الشهرانى. 
خط الوسط: فايغل - الجوير - هزازى.
خط الهجوم: بونسو باه - كينونيس - ريتيغى.
 

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ديمتري محترف طائرة الزمالك

قبل قمة الأهلي في نهائي السوبر .. الزمالك يُنهي أزمة قيد الروسي «ديمتري»

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

هند عصام تكتب: الملك بامي

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد