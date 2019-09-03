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تعرف على طريقة حماية ملف بكلمة سر على Windows 10

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
حماية ملف بكلمة سر
حماية ملف بكلمة سر
آية جمعة
نمتلك جميعنا ملفات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا التي نرغب في الحفاظ على سريتها من المحيطين بنا، ولكن لا يعرف الجميع كيفية حماية كلمة مرور مجلد في نظام التشغيل "ويندوز 10" Windows 10، ولحسن الحظ، يمكنك وضع ملفاتك ومذكراتك في مجلد سري محمي بكلمة مرور في نظام التشغيل Windows 10، ويمكنك القيام بذلك دون شراء أي برامج إضافية، وإليك كيفية حمايته بكلمة مرور، وفقا لموقع "لابتوب" التقني.

1. انقر بزر الماوس الأيمن داخل المجلد حيث توجد الملفات التي تريد حمايتها (يمكن أن يكون المجلد الذي تريد إخفاءه على سطح المكتب لديك).

2. حدد خيار "جديد" من القائمة المنسدلة.

3. انقر فوق "مستند نصي" Text Document.

4. أعط المستند أي تسمية.

5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف النصي الجديد لفتحه.

6. الصق النص أدناه في المستند الجديد:
cls

@ECHO OFF

title Folder Locker

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to Unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Locker

echo Locker created successfully

goto End

:End

7. ابحث عن السطر المكتوب فيه "Your-Password-Here" في المستند.

8. استبدل "Your-Password-Here" بكلمة المرور التي تريد قفل المجلد بها.

9. انقر فوق ملف الموجودة في أعلى اليسار.

10. "حدد حفظ باسم ..."

11. انقر على شريط القائمة "Text Documents (*.txt)" menu bar بجوار "Save as type:"

12. حدد خيار "جميع الملفات"

13. قم بتغيير اسم الملف إلى "FolderLocker.bat"

14. انقر فوق "حفظ".

15. انقر نقرًا مزدوجًا فوق FolderLocker.

الآن تم إنشاء مجلد Locker!

16. املأ مجلد Locker بالعناصر التي تريد حمايتها.

17. افتح ملف FolderLocker.

18. اكتب "Y" في النافذة التي سنظهر أمامك.

19. انقر فوق Enter، وسوف تختفي نافذة Folder Locker، إلى جانب مجلد Locker نفسه! والآن أصبحت أسرارك آمنة!

لإلغاء قفل المجلد، انقر نقرًا مزدوجًا فوق "FolderLocker" لفتحه.

أدخل كلمة المرور التي أدخلتها في الخطوة 8، وانقر فوق Enter.

كرر الخطوات 17 و 18 و 19 لقفل المجلد مرة أخرى.

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