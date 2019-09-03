تعرف على طريقة حماية ملف بكلمة سر على Windows 10

نمتلك جميعنا ملفات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا التي نرغب في الحفاظ على سريتها من المحيطين بنا، ولكن لا يعرف الجميع كيفية حماية كلمة مرور مجلد في نظام التشغيل "ويندوز 10" Windows 10، ولحسن الحظ، يمكنك وضع ملفاتك ومذكراتك في مجلد سري محمي بكلمة مرور في نظام التشغيل Windows 10، ويمكنك القيام بذلك دون شراء أي برامج إضافية، وإليك كيفية حمايته بكلمة مرور، وفقا لموقع "لابتوب" التقني.
1. انقر بزر الماوس الأيمن داخل المجلد حيث توجد الملفات التي تريد حمايتها (يمكن أن يكون المجلد الذي تريد إخفاءه على سطح المكتب لديك).
2. حدد خيار "جديد" من القائمة المنسدلة.
3. انقر فوق "مستند نصي" Text Document.
4. أعط المستند أي تسمية.
5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف النصي الجديد لفتحه.
6. الصق النص أدناه في المستند الجديد:
cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End
7. ابحث عن السطر المكتوب فيه "Your-Password-Here" في المستند.
8. استبدل "Your-Password-Here" بكلمة المرور التي تريد قفل المجلد بها.
9. انقر فوق ملف الموجودة في أعلى اليسار.
10. "حدد حفظ باسم ..."
11. انقر على شريط القائمة "Text Documents (*.txt)" menu bar بجوار "Save as type:"
12. حدد خيار "جميع الملفات"
13. قم بتغيير اسم الملف إلى "FolderLocker.bat"
14. انقر فوق "حفظ".
15. انقر نقرًا مزدوجًا فوق FolderLocker.
الآن تم إنشاء مجلد Locker!
16. املأ مجلد Locker بالعناصر التي تريد حمايتها.
17. افتح ملف FolderLocker.
18. اكتب "Y" في النافذة التي سنظهر أمامك.
19. انقر فوق Enter، وسوف تختفي نافذة Folder Locker، إلى جانب مجلد Locker نفسه! والآن أصبحت أسرارك آمنة!
لإلغاء قفل المجلد، انقر نقرًا مزدوجًا فوق "FolderLocker" لفتحه.
أدخل كلمة المرور التي أدخلتها في الخطوة 8، وانقر فوق Enter.
كرر الخطوات 17 و 18 و 19 لقفل المجلد مرة أخرى.