شاهد.. خلاف بين سائق تاكسي وراكب يتحول إلى اعتداء بالسكين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تحول فيها خلاف بين سائق سيارة أجرة وراكب إلى اعتداء بالسكين في مشهد لا يُصدق، وجاء ذلك بعد أن رفض السائق مواصلة الطريق وطلب من الراكب مغادرة سيارته.



وفي بداية الفيديو، سُمع صوت الراكب وهو يتجادل مع السائق بشأن أسباب توقفه ورفضه مواصلة الطريق، في حين طلب منه الأخير مغادرة سيارة الأجرة واصفًا إياه بـ"الوقح"، في حين أكد الراكب، والذي كان يقوم بتصوير الواقعة بنفسه، على أنه كان فقط يحاول إرشاد السائق إلى طريق أسرع.



وسرعان ما تصاعدت حدة الأمور بعد أن أصر السائق على أن يغادر الشاب السيارة، حيث خرج الأخير من السيارة بالفعل، لكنه قام بإخراج سكين كان يحمله معه، دون أن ينتبه إليه السائق، واستخدمه في ثقب وإتلاف إطار السيارة، ثم مضى في طريقه موجهًا السباب إلى السائق.



ويُعتقد أن ذلك الفيديو قد تم التقاطه في العاصمة البريطانية "لندن"، وقام الراكب بنشره على موقع "سناب شات"، وسرعان ما انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد أكثر من 200 ألف مشاهدة في غضون بضع ساعات.



