كيفين هارت Kevin Hart.. من بائع أحذية لأغنى ممثل كوميدي ثروته 150 مليون دولار

طاردت لعنة حوادث السيارات المشاهير في الآونة الأخيرة، وبعد إصابة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي، بحادث سير مروع نقل إثره إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، لحقه بعد ذلك النجم العالمي كيفن هارت Kevin Hart ، بعد تعرضه لحادث تصادم سيارته مع أخرى في أحد الطرق السريعة، أصيب إثرها بجروح بالغة في الظهر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لترفع دعوات جمهور كيفن هارت Kevin Hart حول العالم بعودته سالما، لاضحاكهم وامتاعهم بطلته التي طالما تميز بها ليصبح اليوم واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا في هوليوود.







الكوميديا سلاح كيفين هارت Kevin Hart في هوليوود



تسلح كيفين هارت Kevin Hart في هوليوود، بسلاح الكوميديا خاصته، الذي برع فيه بخفة روحه، وبفكاهيته أحبه الجمهور منذ أول ظهور له كـ "ستاند أب كوميدي"، في ملهى ليلي للهواة في فيلادلفيا، وبعدها تم اختياره للاشتراك في تمثيل "ست كوم"، ليبدأ منذ ذلك طريق كيفين هارت Kevin Hart إلى هوليوود.



وبقدر ما حظي كيفين هارت Kevin Hart من شهرة، ولمع نجمه في سماء هوليوود، إلا أن بدايته لم تكن على مسرح الملاهي الليلية وعمله هناك فقط، ففي بداياته، وبعد انتقاله إلى مدينة نيويورك تاركا مسقط رأسه، فيلادلفيا، عاش كيفين هارت Kevin Hart حياة لا يحسد عليها، ومع بداية انتقاله إلى نيويورك اضطر كيفن هارت للعمل في محل أحذية لجني المال، وذكرت صحف أجنبية، أنه قرر ترك ذلك العمل بعد فترة وجيزة، ليتجه إلى العمل المحبب إلى قلبه، ويقرر التركيز في حياته المهنية كـ كوميديان.



تسلحفي هوليوود، بسلاح الكوميديا خاصته، الذي برع فيه بخفة روحه، وبفكاهيته أحبه الجمهور منذ أول ظهور له كـ "ستاند أب كوميدي"، في ملهى ليلي للهواة في فيلادلفيا، وبعدها تم اختياره للاشتراك في تمثيل "ست كوم"، ليبدأ منذ ذلك طريقإلى هوليوود.وبقدر ما حظيمن شهرة، ولمع نجمه في سماء هوليوود، إلا أن بدايته لم تكن على مسرح الملاهي الليلية وعمله هناك فقط، ففي بداياته، وبعد انتقاله إلى مدينة نيويورك تاركا مسقط رأسه، فيلادلفيا، عاشحياة لا يحسد عليها، ومع بداية انتقاله إلى نيويورك اضطر كيفن هارت للعمل في محل أحذية لجني المال، وذكرت صحف أجنبية، أنه قرر ترك ذلك العمل بعد فترة وجيزة، ليتجه إلى العمل المحبب إلى قلبه، ويقرر التركيز في حياته المهنية كـ كوميديان.



كيف كانت حياة كيفين هارت Kevin Hart قبل التمثيل ؟



" الكل يريد أن يكون مشهورًا ، لكن لا أحد يريد القيام بالعمل"، ومن بائع أحذية و ستاند اب كوميدي، شق كيفين هارت Kevin Hart طريقه في عالم الكوميديا، وبات الوجه المحبب لدى الجمهور، ومثل العديد من الأفلام التي نجح فيها واقتبس الجمهور من جمله الشهيرة، حتى اشتهر بجملة "All right, all right, all right"، ولمع في العديد من أعماله مثل Paper Soldiers عام 2002 وفيلم The 40-Year-Old Virgin وSoul Plane عام 2004 و Little Fockers عام 2010 وThe Five-Year Engagement عام 2011 و Ride Along وAbout Last Night عام 2014 وفيلم The Wedding Ringer عام 2015.



" الكل يريد أن يكون مشهورًا ، لكن لا أحد يريد القيام بالعمل"، ومن بائع أحذية و ستاند اب كوميدي، شقطريقه في عالم الكوميديا، وبات الوجه المحبب لدى الجمهور، ومثل العديد من الأفلام التي نجح فيها واقتبس الجمهور من جمله الشهيرة، حتى اشتهر بجملة "All right, all right, all right"، ولمع في العديد من أعماله مثل Paper Soldiers عام 2002 وفيلم The 40-Year-Old Virgin وSoul Plane عام 2004 و Little Fockers عام 2010 وThe Five-Year Engagement عام 2011 و Ride Along وAbout Last Night عام 2014 وفيلم The Wedding Ringer عام 2015.