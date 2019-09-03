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أصل الحكاية

كيفين هارت Kevin Hart.. من بائع أحذية لأغنى ممثل كوميدي ثروته 150 مليون دولار

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:01 م
كيفين هارت Kevin
كيفين هارت Kevin Hart
سلمى عبد الناصر
طاردت لعنة حوادث السيارات المشاهير في الآونة الأخيرة، وبعد إصابة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي، بحادث سير مروع نقل إثره إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، لحقه بعد ذلك النجم العالمي كيفن هارت Kevin Hart ، بعد تعرضه لحادث تصادم سيارته مع أخرى في أحد الطرق السريعة، أصيب إثرها بجروح بالغة في الظهر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لترفع دعوات جمهور كيفن هارت Kevin Hart حول العالم بعودته سالما، لاضحاكهم وامتاعهم بطلته التي طالما تميز بها ليصبح اليوم واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا في هوليوود.

كيفين هارت Kevin

الكوميديا سلاح كيفين هارت Kevin Hart في هوليوود

تسلح كيفين هارت Kevin Hart في هوليوود، بسلاح الكوميديا خاصته، الذي برع فيه بخفة روحه، وبفكاهيته أحبه الجمهور منذ أول ظهور له كـ "ستاند أب كوميدي"، في ملهى ليلي للهواة في فيلادلفيا، وبعدها تم اختياره للاشتراك في تمثيل "ست كوم"، ليبدأ منذ ذلك طريق كيفين هارت Kevin Hart إلى هوليوود.

وبقدر ما حظي كيفين هارت Kevin Hart من شهرة، ولمع نجمه في سماء هوليوود، إلا أن بدايته لم تكن على مسرح الملاهي الليلية وعمله هناك فقط، ففي بداياته، وبعد انتقاله إلى مدينة نيويورك تاركا مسقط رأسه، فيلادلفيا، عاش كيفين هارت Kevin Hart حياة لا يحسد عليها، ومع بداية انتقاله إلى نيويورك اضطر كيفن هارت للعمل في محل أحذية لجني المال، وذكرت صحف أجنبية، أنه قرر ترك ذلك العمل بعد فترة وجيزة، ليتجه إلى العمل المحبب إلى قلبه، ويقرر التركيز في حياته المهنية كـ كوميديان.

كيفين هارت Kevin

كيف كانت حياة كيفين هارت Kevin Hart قبل التمثيل ؟

" الكل يريد أن يكون مشهورًا ، لكن لا أحد يريد القيام بالعمل"، ومن بائع أحذية و ستاند اب كوميدي، شق كيفين هارت Kevin Hart طريقه في عالم الكوميديا، وبات الوجه المحبب لدى الجمهور، ومثل العديد من الأفلام التي نجح فيها واقتبس الجمهور من جمله الشهيرة، حتى اشتهر بجملة "All right, all right, all right"، ولمع في العديد من أعماله مثل Paper Soldiers عام 2002 وفيلم The 40-Year-Old Virgin وSoul Plane عام 2004 و Little Fockers عام 2010 وThe Five-Year Engagement عام 2011 و Ride Along وAbout Last Night عام 2014 وفيلم The Wedding Ringer عام 2015.

كيفين هارت Kevin

ثروة كيفين هارت Kevin Hart

واليوم، تصل ثروة كيفين هارت Kevin Hart، بحسب ما ذكر موقع wealthy gorilla، إلى 150 مليون دولار، ليصبح واحدا من أغنى الممثلين الكوميديين في العالم، يضاهي بثروته النجم ستيف هارفي Steve Harvey، وجيري سينفيلد Jerry Seinfeld، ولاري ديفيد Larry David.

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