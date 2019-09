كيفين هارت Kevin Hart.. من بائع أحذية لأغنى ممثل كوميدي ثروته 150 مليون دولار

طاردت لعنة حوادث السيارات المشاهير في الآونة الأخيرة، وبعد إصابة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي، بحادث سير مروع نقل إثره إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، لحقه بعد ذلك النجم العالمي كيفن هارت Kevin Hart ، بعد تعرضه لحادث تصادم سيارته مع أخرى في أحد الطرق السريعة، أصيب إثرها بجروح بالغة في الظهر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لترفع دعوات جمهور كيفن هارت Kevin Hart حول العالم بعودته سالما، لاضحاكهم وامتاعهم بطلته التي طالما تميز بها ليصبح اليوم واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا في هوليوود.





كيف كانت حياة كيفين هارت Kevin Hart قبل التمثيل ؟

" الكل يريد أن يكون مشهورًا ، لكن لا أحد يريد القيام بالعمل"، ومن بائع أحذية و ستاند اب كوميدي، شقطريقه في عالم الكوميديا، وبات الوجه المحبب لدى الجمهور، ومثل العديد من الأفلام التي نجح فيها واقتبس الجمهور من جمله الشهيرة، حتى اشتهر بجملة "All right, all right, all right"، ولمع في العديد من أعماله مثل Paper Soldiers عام 2002 وفيلم The 40-Year-Old Virgin وSoul Plane عام 2004 و Little Fockers عام 2010 وThe Five-Year Engagement عام 2011 و Ride Along وAbout Last Night عام 2014 وفيلم The Wedding Ringer عام 2015.