أفلام تشاهدها في ملتقى ميدفست - مصر السينمائي بالوجه القبلي

ينطلق ملتقى ميدفست - مصر، بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات وهم أسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.



وتتضمن هذه الأفلام: المصرية صباح الفل، ابن بنوت ورسالة لوالدي، الأميركية: Push ، Con Madre ، Karouma، ومن إيرلندا فيلم How was your day، ومن هولندا فيلم A Girl on a Mission، ومن الإمارات فيلم أمنية، وسيسمح للجمهور بحضور عروض الأفلام مجانًا.



1- عن فيلم Push:

فيلم أميركي للمخرج شباز لاركين حصل على جائزة ليون بـمهرجان كان، ويهدف الفيلم إلى زيادة الوعي حول قضية وفاة المرأة أثناء الولادة، حيث أنه تموت امرأة كل دقيقتين، وتم تصوير الفيلم في كيب تاون، ميناء سان جون، جنوب إفريقيا والهند، وتم عرضه الأول في اليوم العالمي للمرأة.



2 - عن فيلم Con Madre:

فيلم أميركي تسجيلي للمخرج كلانسي مكارتني، ويتتبع الفيلم سيدتين تحكيان عن قصصهم الشخصية وعن عملهم كدايات في جواتيمالا، أحد بلاد أميركا الوسطى، والتي تعتبر من أخطر الأماكن التي يمكن أن تلد فيها النساء.



3- عن فيلم How was your day:

فيلم أيرلندي للمخرج داميان أودونيل، حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، جائزة أفضل دراما - ٢٠١٦، جائزة أفضل فيلم أيرلندي قصير - مهرجان فويلي ٢٠١٥، جائزة فانجارد بـمهرجان سان فرانسيسكو للأفلام القصيرة، ويتناول الفيلم عاطفة الأمومة من خلال قصة سيدة تترقب ولادة مولودها الأول.



4- عن فيلم صباح الفل:

فيلم مصري للمخرج شريف البنداري، حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير في المهرجان الثالث للأفلام في بورسعيد، الفيلم بطولة النجمة التونسية هند صبري وهو مستوى من مسرحية الاستيقاظ الكاتب داريو فو.



5- عن فيلم أمنية:

فيلم إماراتي للمخرجة آمنة النويس، وهو تسجيلي يحكي قصّة أمنية ذات الـ32 عام، أثناء تجربتها مع العلاج النفسي لمدة 3 سنوات كي تتمكن من تجاوز ما حدث لها في سن العاشرة من عملية تطهير بعلم وموافقة أهلها.



6- عن فيلم ابن بنوت:

فيلم مصري للمخرج مينا مجدي، ويتخيل الفيلم بصورة فانتازية عالم افتراضي تسيطر فيه المرأة على الرجل، وتتحكم في مصيره وقراراته، ويعتبر الفيلم موجهًا للرجال، ليكون بمثابة صحوةً لهم، وتقديم رسالة تقول "لو أن هذه الحياة حياتكم، فما كنتم ستتحملونها".



7- عن فيلم كاروما:

فيلم إماراتي للمخرج بوبكر بوخاري، حصل على العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم تحريك في مهرجان بانين السينمائي، أفضل فيلم تحريك في مهرجان نيويورك السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، أفضل فيلم تحريك في مهرجان كراجاسكي السينمائي، جائزة ريمي الفضية في المهرجان السنوي الدولي للفيلم المستقل، ويحكي الفيلم قصة طفل ولد بموهبة فريدة، وبسبب نظرات الناس المتلاحقة له قرر الانتقال من العيش مع والديه، ليتابع أحلامه ويقضي حياته كما يريدها بعدما استطاع تكوين صداقات جديدة.



8- عن فيلم رسالة لوالدي:

فيلم مصري للمخرج لؤي جلال، وتدور أحداثه حول امرأة في سن السابعة والعشرين، أُكرهت على الزواج من قبل أهلها قبل بلوغها سن الثانية عشر.



9- عن فيلم A Girl on a Mission:

فيلم هولندي للمخرجين هيلين داهنز وإيقا فان، وتدور أحداثه حول ميرونا التي لا تريد الزواج في سنٍ صغير، لتتجنب إنجاب الكثير من الأطفال مثل سيدات القرية، بينما أحلامها مختلفة تماما، فهي تريد أن تصبح ضابط شرطة.



وتعقب جميع العروض حلقات نقاشية في المحافظات الثلاثة تديرها الطبيبة النفسية سارة ويلسون، حيث يشارك في عروض محافظة أسيوط يوم 4 سبتمبر الساعة 4 عصرًا بفندق الوطنية بالاس المخرجة هالة جلال، وأستاذة الصحة العامة بكلية طب جامعة أسيوط أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، وفي محافظة سوهاج يوم 6 سبتمبر الساعة 2 ظهرًا بـمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية دكتورة منى أبو الغار أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة واستشاري عقم وأطفال أنابيب المركز المصري لأطفال الأنابيب، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، الكاتب محمود عزّت، المخرج هاني خليفة، وفي محافظة الأقصر يوم 8 سبتمبر الساعة 4 عصرًا بفندق أركان إيتاب دكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دكتورة إيناس الجزار مستشارة الدعم النفسي، دكتورة مواهب المويلحي استشاري صحة إنجابية وسكان ,المخرجة كاملة أبو ذكري، النجمة إنجي وجدان.