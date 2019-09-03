بعد ظهورها بفستان بطيخي.. الجمهور لـ رانيا يوسف: اللوك يجنن

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وكتبت رانيا على الصورة قائلة: "الايجابية والثقة والمثابرة هى مفتاح الحياة لذلك لا تفقد الثقه بنفسك".



وظهرت رانيا مرتدية فستان بلون بطيخى منقوش بالورود وحقيبة صغيرة بيضاء وصندل أبيض فظهرت بلوك يزيد من أناقتها وجاذبيتها ووضعت مكياجا بسيطا مع شعر منسدل على كتفيها.



نالت الصورة إعجاب متابعيها ومحبيها وجاءت التعليقات كالآتى:



رانيا يوسف . جميله اللوك يجنن.



انتي يا رانيا قربتي تجنينينا من حلاوتك وخفة دمك وشياكتك



عسوله اوى



ملكة الاحساس ياسكرة يارانيا



نجمة مصر بلا منازع



وأعلنت رانيا يوسف عن مشاركة الفيلم "ليلة حب" ضمن فعاليات مهرجان "Aarhus arab" فى فئة الأفلام الروائية القصيرة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.



فيلم "ليلة حب" تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تمامًا.



فيلم "ليلة حب" بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

